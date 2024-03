„Sanatorium miłości 6”. Tak kiedyś wyglądali uczestnicy najnowszej edycji! Seniorzy na starych zdjęciach to hit! Rozpoznajecie wszystkich?

W Telewizji Polskiej rozpoczęła się emisja 6. sezonu uwielbianego przez widzów programu, „Sanatorium miłości”.

Poprzednie edycje „Sanatorium miłości” pokazały, że show Telewizji Polskiej to program, w którym scenariusz tak naprawdę pisze życie i występujący w nim bohaterowie. Jego główną siłą jest autentyczność, której audycja zawdzięcza swoją gigantyczną popularność. Jak podkreśla Marta Manowska, tegoroczna odsłona „Sanatorium miłości” jest wyjątkowa ze względu na udział silnych osobowości, które do programu przyszły z pokaźnym bagażem doświadczeń, a co za tym idzie – mają jasno określone poglądy i oczekiwania wobec związków, przyjaźni oraz głębokie przemyślenia na temat jesieni życia - zaznacza TVP.