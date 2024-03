„Sanatorium miłości 6” odcinek 2. Andrzej zdobył się na odważne wyznanie. Przyznał, że mieszka w domu pomocy społecznej!

Kuracjusze na pełnych obrotach

Pierwszy poranek w „Sanatorium miłości 6” . Dzień ledwo się rozpoczął, a kuracjusze już są na pełnych obrotach! Jedni wybiorą spontaniczne tańce w pokoju, inni gimnastykę w promieniach wschodzącego słońca. Wspólna aktywność będzie okazją do lepszego poznania się, a panowie wykorzystają ten czas do zaprezentowania swojej tężyzny fizycznej, dowcipu oraz ciekawej osobowości – w tym roku nikt nie kalkuluje, walka o względy kobiet zaczyna się od pierwszych chwil w sanatorium. Kuracjusze nie tracą ani chwili, bo wiedzą, że miłość może pojawić się w każdym momencie i w każdych okolicznościach.

Panowie czule zajmą się paniami?

W 2. odcinku „Sanatorium miłości 6” kuracjusze będą mieli okazję sprawdzić się aktywnościach, które dla niektórych będą świetną zabawą, a dla innych okazją do przełamania lęków i kompleksów. W efekcie sesji fotograficznej robionej seniorom przez seniorów powstanie wiele pięknych fotografii, które zobrazują osobowość bohaterów „Sanatorium miłości”, natomiast wizyta na torze saneczkowym będzie okazją dla panów do roztoczenia opieki nad kobietami oraz flirtu podczas zjazdów.

Tadeusz poderwie Janinę?

Pierwszy dzień to zawsze wizyta u lekarza, badania i przepisanie zabiegów. W poczekalni Tadeusz będzie próbował zauroczyć Janinę, której będzie to odpowiadało, ale postanowi trzymać mężczyznę na dystans, dając sobie czas na spokojne budowanie relacji. Jednak w gabinecie lekarskim dojdzie do ciekawej sytuacji. Pani doktor, ku uciesze Janiny przepisze jej do picia wodę leczniczą „Tadeusz” - takie historie zdarzają się tylko w filmach i w… „Sanatorium miłości”!