„Sanatorium miłości 6” odcinek 1. Co się wydarzyło? Od rozmów o bójkach po wyznania miłości! Szybkie randki przyspieszyły bicie serca!

6. sezon „Sanatorium miłości” oficjalnie wystartował! Tegoroczna dwunastka kuracjuszy spotkała się w Krynicy-Zdroju. Czy miasto Jana Kiepury pomogło każdemu śpiewająco zawalczyć o siebie i swoją przyszłość? No, nie do końca... Między Panami rywalizacja o względy kobiet zaczęła się od samego początku!

Do małego spięcia doszło między Zygmuntem, a Ryszardem, gdy ten pierwszy dowiedział się, że Ryszard również jest z Krakowa. Reakcja była natychmiastowa!

My się nie musimy lubić. A jak on jest z Kazimierza, a ja z Podgórza to możemy się pobić