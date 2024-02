Oto uczestnicy „Sanatorium miłości 6”! Najatrakcyjniejsze seniorki w historii?

Co wydarzy się w „Sanatorium miłości 6”?

Męska szóstka dzielnych kuracjuszy, którzy postarają się zdobyć serca kobiet to:

Czas na start programu „Sanatorium miłości 6” . W programie, którego gospodynią jest znana i lubiana Marta Manowska, weźmie udział dwunastu seniorów - kobiet i mężczyzn, którzy przyjadą do tytułowego sanatorium z różnych zakątków Polski, a nawet z zagranicy.

Już 10 marca na antenie TVP pojawi się nowa edycja programu, w której kolejni seniorzy spróbują znaleźć miłość.

Dwunastka kuracjuszy spotka się w Krynicy-Zdroju. To tu, w mieście Jana Kiepury, śpiewająco zawalczą o siebie i swoją przyszłość. Mają różne życiowe doświadczenia, czasami bardzo trudne i bolesne, ale łączy ich jedno - są samotni, poszukują ciekawych przygód, emocji i nowych znajomości oraz przyjaźni, a nawet miłości.

To program, którego misją jest zmiana stereotypowego myślenia o seniorach, których życie się kończy wraz z zakończeniem kariery zawodowej. Program udowadnia, że jest dokładnie odwrotnie, że to życie po sześćdziesiątce dopiero się zaczyna. W kolejnych odcinkach staramy się zaproponować sposoby na życie na emeryturze, które wcale nie musi być nudne i bezproduktywne. Bohaterowie kolejnych serii wracają do swoich domów odmienieni, z poczuciem własnej wartości, aktywniejsi i atrakcyjniejsi dla siebie, ale także dla innych.