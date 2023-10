„Rolnik szuka żony 10” odcinek 6.Waldek jechał na dwa fronty?! Rolnik nie powiedział całej prawdy swoim kandydatkom!

Za nami kolejny odcinek 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, w którym rolnicy dokonali ważnych decyzji i pożegnali się z pierwszymi kandydatami. Sporo się działo także u Waldka, który w końcu powiedział dziewczynom o swojej relacji z tajemniczą nieznajomą. Sprawdźcie, co się wydarzyło w 6. odcinku 10 edycji „Rolnik szuka żony”.

Co się wydarzyło w 6. odcinku „Rolnik szuka żony 10”?

ZOBACZ ZDJĘCIA W szóstym odcinku 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” przyglądaliśmy się pracy w gospodarstwach rolników. Nadszedł również czas na pierwsze pożegnania i wyjazdy. Wiadomo również, jak skończyła się tajemnicza rozmowa Waldemara. Czy kandydatki na żonę rolnika poznały prawdę?

Waldek nie wyznał całej prawdy kandydatkom

Doszło w końcu do rozmowy Waldka za tajemniczą kobietą. Rolnik w rozmowie telefonicznej wyznał to, co mówił wcześniej. Powiedział, że na ten moment skupia się na swoich kandydatkach i zamierza uciąć kontakt. Tajemnicza nieznajoma nie była zbyt zadowolona z tego, co przekazał jej Waldek. Po tym, jak rolnik przez ponad miesiąc utrzymywał z nią kontakt i w międzyczasie odwiedził ją na drugim końcu Polski, ta nie kryła rozczarowania z postawy rolnika, który ewidentnie swoim zachowaniem zrobił jej nadzieje i stwierdziła, że traktował ją jako opcję zapasową, gdyby nie udało mu się znaleźć miłości w programie. Rozgoryczona tym, że Waldek się od niej odcina i każe skasować swój numer telefonu, wyznała, że jego udział w programie jest ukierunkowany tylko i wyłącznie rządzą sławy!

Następnie Waldek postanowił wyznać prawdę kandydatkom o swojej tajemniczej relacji. Co ciekawe, Waldek powiedział dziewczynom, że z miejsca nakazał owej kobiecie, aby kontaktowała się z nim wyłącznie poprzez oficjalną drogę programu. Mocno spłycił fakt, że utrzymywał z nią ponad miesięczny kontakt i zataił wyjazd do niej twierdząc, że wymienili razem raptem kilka wiadomości na komunikatorze.

Darek pożegnał się Marysią

Dziewczyny nie były zbytnio zadowolone z postawy Darka. Ich zdaniem rolnik za słabo starał się o ich względy. Darek postanowił na pierwszą randkę zaprosić Marysię. Przed kamerami programu rolnik wyznał, że od jej przebiegu zależy to, czy dziewczyna zostanie na gospodarstwie. Jak się później okazało, oboje podjęli decyzję o tym, że Marysia powinna wrócić do domu. Przy okazji rolnik zdradził, że najbardziej nie może się doczekać randki z Nicolą.

Artur odesłał Blankę do domu

Artur postanowił zabrać dziewczyny na osobliwą randkę, czyli przejażdżkę traktorem. Na początku zaprosił Blankę, jednak rozmowa z kandydatką za bardzo się nie kleiła. Z kolei w trakcie randki z Aleksandrą wyszło na jaw, że między nią, a rolnikiem doszło do pierwszego buzi buzi. Co ciekawe, wydarzenie to mocno ich zdystansowało i rolnik nie krył się z tym, że myśli, aby odesłać Olę do domu! Artur finalnie postanowił pożegnać się z Blanką.

Anna ma spory problem ze swoimi kandydatami

Początek odcinka nie zaczął się zbyt optymistycznie na gospodarstwie Ani. Kandydaci zarzucali rolniczce, że ta za bardzo się nimi nie interesuje, z kolei Anna ma żal do chłopaków, że to oni nie skupiają się jej osobie. Co więcej, rolniczka zarzuciła Jakubowi, że bardziej interesuje się jej pracownicą niż nią samą!

Co ciekawe, brat rolniczki podczas rozmowy z nią wyznał, że kontaktowała się z nim była dziewczyna Jakuba, z którym miała być w narzeczeństwie i ten zerwał z nią niedługo przed dołączeniem do programu. Rolniczka z pewnością rozmówi się z Kubą! Czyżby donos byłej partnerki miał przekreślić jego szanse na zdobycie serca Ani?

