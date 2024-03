„Sanatorium miłości 6”. Odcinek 4. Stefan wywoła zachwyt pań i falę zazdrości panów! „To naprawdę nie kiep chłopak, ma siłę i ten kaloryfer”

Po raz pierwszy w historii programu spotkanie odbędzie się ze wszystkimi Paniami na raz! Stefan uwielbia aktywność fizyczną, więc będzie to sportowa randka, podczas której mężczyzna zaimponuje kobietom swoim charakterem i sprawnością.

To naprawdę nie kiep chłopak, ma siłę i ten kaloryfer. Siłę charakteru i kręgosłup moralny na pewno też ma. Lubię go bo jest prawdziwy. Nikogo nie gra - podsumuje go Janina, na której wywrze ogromne wrażenie.