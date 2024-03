„Rolnik szuka żony 11” jeszcze się nie zaczął, a w sieci już burza! Fani nie kryją zawodu. „Tu nie szukają miłości tylko rozgłosu”

Nowy 11. sezon „Rolnik szuka żony 11”

To on przyłapał Waldiego na kręceniu z inną za plecami kandydatek! Co o nim wiemy?

Kogo zobaczymy w 11. edycji „Rolnik szuka żony”

W tym epizodzie poznamy dziewiątkę rolników i rolniczek, którzy będą się starać o to, by znaleźć się w programie. To bowiem nie do końca jest od nich zależne - szansę mają tylko ci, którzy otrzymają najwięcej listów. Po raz pierwszy w historii w zerowym odcinku „Rolnika” poznamy również aż trzy panie!