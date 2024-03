„Rolnik szuka żony 11”. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska szuka miłości czy rozgłosu? W jej stronę padły mocne zarzuty i lawina krytyki!

11. sezon „Rolnik szuka żony”

Już w najbliższą niedzielę, tj. 31.03.2024, widzowie Telewizji Polskiej obejrzą o godz. 21:20 na antenie TVP1 tzw. zerowy odcinek 11. już edycji programu „ Rolnik szuka żony ” . Produkcja zdradziła już również, kto dostał szansę na znalezienie swojej drugiej połówki okiem Marty Manowskiej. Wówczas poznamy dziewiątkę rolników i rolniczek, którzy będą się starać o to, by znaleźć się w programie. Szansę mają tylko ci, którzy otrzymają najwięcej listów. Po raz pierwszy w historii w zerowym odcinku „Rolnika” poznamy również aż trzy kobiety.

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska w „Rolnik szuka żony”

Kim jest Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska

Wiktoria dała się poznać internautom jako rolniczka, która w sieci dzieli się realiami życia na wsi i prowadzenia gospodarki. W programie „Pytanie na śniadanie” opowiadała, jak to kiedyś chciała być aktorką, ale finalnie poszła w ślady rodziców, z którymi, jak zdradza w zajawce opublikowanej w sieci, na co dzień mieszka. Zdradziła wówczas również, że jej gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. - Uprawiamy zboża i rzepak - mówiła na kanapie PnŚ. - Mamy również trzodę chlewną, zajmuje się świnkami - dodała. Co ciekawe - to nie pierwsze podejście do show TVP 23-latki. Jak podaje m.in. Radio Zet, influencerka zgłosiła się do zeszłorocznej edycji. Pojechała na spotkanie z produkcją, podpisała umowę, ale... finalnie nie pojawiła się w show. - Pewnego dnia naszły mnie wątpliwości, czy na pewno chciałabym być pod taką presją czasu i ludzi wokół - przytacza jej słowa serwis.