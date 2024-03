Jóżef Raciniewski z „Sanatorium miłości 5” pochwalił się najmłodszą córką! To prawdziwa piękność!

Józef Raciniewski ikoną „Sanatorium miłości”

Jeżeli oglądaliście 5. edycję „Sanatorium miłości”, to z pewnością doskonale wiecie, kim jest Józef Raciniewski. Senior co prawda nie znalazł miłości w sanatorium, ale nawiązał wiele przyjaźni, które utrzymują się do dzisiaj.

Do tego, nie da się ukryć, że to właśnie Józef był największą duszą towarzystwa poprzedniego turnusu „Sanatorium miłości”. Wszędzie było go pełno, zarażał innych pozytywną energią, a do tego był królem parkietu! Właśnie takich ludzi, jak Józef, chcą oglądać widzowie „Sanatorium miłości”.