„Chłopi”. Kiedyś Emilia Krakowska, teraz Kamila Urzędowska. Która Jagna jest piękniejsza?

Emilia Krakowska czy Kamila Urzędowska? Która Jagna jest piękniejsza?

Od pewnego czasu „Chłopi” znów są na ustach wszystkich i nie chodzi tutaj o kolejną nowelizację listy lektur szkolnych, a o najnowszą filmową adaptację powieści Władysława Reymonta. Animacja malarska, za reżyserię której odpowiadają DK Welchman i Hugh Welchman („Twój Vincent”), zrealizowana została na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski i była jednym z najgłośniejszych filmowych tytułów 2023 roku. „Chłopi” zostali nagrodzeni w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i byli nawet polskim kandydatem do tegorocznych Oscarów. Niestety finalnie okazało się, że produkcja nie powalczy jednak o złotą statuetkę.

Nie zmienia to jednak faktu, że nowi „Chłopi” zrobili w naszym kraju prawdziwą furorę i w większości cieszą się naprawdę dobrymi recenzjami krytyków. Za sukcesem filmu stoi nie tylko oryginalny pomysł na zastosowanie malarskich animacji, ale przede wszystkim piekielnie mocna obsada, w której nie brakowało zarówno głośnych nazwisk, jak i aktorów, którzy dotąd nie byli znani szerszej publiczności. Idealnym przykładem postaci, która dzięki roli w „Chłopom” z dotąd raczej mało popularnej aktorki, stała się prawdziwą gwiazdą jest Kamila Urzędowska . Piękna 30-latka, która wcieliła się w postać Jagny Paczesiównej zachwyciła swoją osobą widzów i przez wielu jest uważana za najjaśniejszy punkt produkcji z 2023 roku.

Wśród ocen gry Kamili Urzędowskiej nie brak jednak sceptycznych głosów mówiących, że jej aktorska kreacja Jagny jest niczym w porównaniu do postaci Paczesiównej granej przez legendarną Emilię Krakowską w kultowych „Chłopach” z 1972 roku. Rola słynnej 84-letniej już aktorki do dziś uważana jest za jedną z najwybitniejszych kreacji w jej bogatym aktorskim CV. Nie dziwi więc fakt, że dla sporej części widzów, to Jagna Emilii Krakowskiej zawsze będzie stawiana na pierwszym miejscu.