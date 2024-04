Gala zamknięcia 17. Festiwalu Reżyserii Filmowej i 13. Festiwalu Aktorstwa Filmowego - zdjęcia. Gabriela Muskała miała powody do radości!

11 kwietnia w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala zamykająca 17. Festiwal Reżyserii Filmowej im. Sylwestra Chęcińskiego oraz 13. Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa. Pomysłodawcą i dyrektorem obu festiwali jest Stanisław Dzierniejko. Podczas wieczoru, który poprowadzili Sonia Bohosiewicz i Piotr Gąsowski, wręczono nagrody konkursowe za role aktorskie oraz za reżyserię, a także nagrody specjalne. Statuetkę Złotego Dzika odebrał Grzegorz Dębowski, reżyser filmu „Tyle co nic”. Jego autorski film był odkryciem 48. FPFF w Gdyni. Reżysera nagrodzono wówczas za scenariusz i debiut reżyserski. Reżysera doceniła też Polska Akademia Filmowa przyznając mu Orła w kategorii „Odkrycie roku”.

„Tyle co nic” to trzymający w napięciu dramat społeczny, osadzony w realiach współczesnej polskiej wsi. W filmie grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. Pojawia się też wątek kryminalny, ponieważ w tym samym czasie zostają odnalezione zwłoki jednego z rolników. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka, którego brawurowo zagrał Artur Paczesny. Rolnik prowadzi własne śledztwo i odkrywa prawdziwą przyczynę śmierci przyjaciela. 37-letni Grzegorz Dębowski jest absolwentem wydziału reżyserii łódzkiej Filmówki. Do tej pory realizował głównie etiudy szkolne oraz filmy dokumentalne, a także reżyserował serial „Barwy szczęścia”.