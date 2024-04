„Love Island. Wyspa miłości 9”. Robert tylko udaje uczucie do Patrycji? Jeszcze niedawno szukał miłości w innym show!

Kim jest Robert Gruszka?

28-latek jest z wykształcenia informatykiem, ale jego życie zawodowe potoczyło się w zupełnie innym kierunku. Spełnia się jako artysta i zajmuje rynkiem fonograficznym, fotograficznym i filmowym. Pisze teksty, rysuje, fotografuje i kreuje rzeczywistość. Urodził się i wychował w Wiedniu. Zna kilka języków. Z którą dziewczyną najlepiej się dogada? Robert zgłosił się do „Love Island. Wyspa miłości”, bo uznał, że program może być ciekawą drogą do znalezienia miłości. Szuka dziewczyny, z którą będzie mógł prowadzić zdrowe dyskusje i czegoś się od niej nauczyć. Nie lubi marnować czasu. Kocha podróże, uwielbia śpiewać i bawić się. Potrafi być dyplomatyczny i wpływa pozytywnie na otoczenie. - Jestem ciekawą osobą - mówi o sobie.

Tyle tylko, że szukanie miłości oraz pieniędzy to dla Roberta nic nowego! W Internecie nic nie ginie i Internauci dokopali się do austriackiego programu typu bikini reality show, w którym Polaka można było oglądać jeszcze w marcu!

Robert gra przed Patrycją?

Jak się okazuje i co w „Love Island” nie wybrzmiało, w ubiegłym roku Robert wziął udział w austriacko-szwajcarskim programie randkowym pt. „Match in Paradise”, gdzie grupa Austriaków oraz Szwajcarów zamieszkała w rajskiej willi w Grecji i próbowali się sparować. W finale wybierało się miłość bądź pieniądze.

Program „Match in Paradise” można było śledzić w sieci od grudnia 2023 roku do marca 2024 roku, gdy wyemitowano finał. Robert i Siria znaleźli się w finale. Oczywiście, prawdopodobieństwo, że zdjęcia do show realizowano wcześniej, jest bardzo wielkie, co jednak nie zmienia faktu, że Robert zaliczył bardzo szybki transfer z jednego reality show do drugiego, niemalże bliźniaczego, bardzo szybko. I o ile w austriacko-szwajcarskim programie pokazywał swoją bardziej imprezową stronę, tak w polskim „Love Island” widzimy go w wersji spokojniejszej.