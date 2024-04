Patrycja Piórkowska to prawdziwa piękność! Tylko spójrzcie na pośladki gwiazdy „Love Island. Wyspa miłości 9”!

Patrycja Piórkowska w „Love Island 9”

Historia Patrycji Piórkowskiej w programie „Love Island. Wyspa miłości 9” jest dość burzliwa. Początkowo dziewczyna zachwyciła wszystkich swoją urodą, ale niestety dość szybko odpadła z programu, więc nie miała szansy w pełni dać się poznać widzom. Na szczęście, dostała szansę powrotu do show i sparowała się z Danem, co jednak nie wyszło jej na dobre. Czas, gdy wyjechała, razem z innymi dziewczynami, do Casa Nova, a Dan został spuszczony ze smyczy, pokazał ile wart jest jurny 30-latek i jak można przeliczyć się na wierze w jego wierność. Szkoda tylko, że Patrycja wylała za nim wiele łez...