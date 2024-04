Iwona Kuczera urodziła! Gwiazda „Love Island. Wyspa miłości 5” została mamą! Redakcja Telemagazyn

„Love Island. Wyspa miłości” to program, który polscy widzowie wręcz pokochali. Na antenie TV4 obecnie oglądać możemy 9. edycję show, jednak my wrócimy pamięcią do 5. sezonu, w którym pojawiła się Iwona Kuczera. Piękna była Islanderka właśnie... została mamą!