Najpiękniejsza uczestniczka w historii „Love Island” jest w ciąży! Urodzi lada chwila!

Najpiękniejsza uczestniczka w historii „Love Island” jest w ciąży

Iwona Kuczera zyskała rozgłos dzięki udziałowi w 5. edycji „Love Island. Wyspa miłości”. Choć jej przygoda z programem nie trwała zbyt długo, to wystarczyło, by zyskać sympatię telewidzów, którzy wówczas okrzyknęli ją najpiękniejszą islanderką w historii polskiej edycji randkowego show. Choć Iwona na samym początku programu próbowała stworzyć relację z Konradem, to szybko się okazało, że to nie to i niedługo później piękna brunetka opuściła program.