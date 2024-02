Kuba „Wojna” Wojnowski zakochany. Gwiazdor „Farmy” i „Love Island” pokazał ukochaną!

Kim jest Kuba „Wojna” Wojnowski?

Kuba „Wojna” Wojnowski ma 35 lat i przez długie lata pracował jako barman w Oslo. Pochodzi z Pionek pod Radomiem. Zanim na stałe zamieszkał w Norwegii, pomieszkiwał i pracował w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja czy Anglia. Myśli o powrocie do ukochanej Ojczyzny.

Lubi flirtować, jest otwarty na nowe znajomości, ale z natury jest raczej spokojny. Wesoły, ma dystans i lubi żartować. Kiedyś trenował sambo i brazylijskie Jiu-Jitsu. Wychowała go babcia, kiedy mama musiała wyjechać do pracy za granicę, i to ona wpoiła mu zasady dobrego wychowania, z których Kuba korzysta na co dzień.