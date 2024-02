„Farma 3”. Tak wyglądają partnerzy farmerek. Narzeczony Amandy to niezłe ciacho!

Tak wyglądają partnerzy farmerek z 3. edycji „Farmy”

Za nami półmetek 3. edycji „Farmy”, która zdecydowanie różni się od dwóch poprzednich. Wszystko za sprawą uczestników, którzy na samym początku show składali się wyłącznie z kobiet. I choć za nami już 20 odcinków, a w programie pojawili się także mężczyźni, to kobiety nadal stanowią lwią część składu tegorocznej edycji „Farmy” i to właśnie one są w centrum uwagi telewidzów.

W skład farmerek 3. edycji „Farmy” wchodzą lub wchodziły następujące uczestniczki:

Magdalena Żuchowska

Amanda Bokisz

Marta Suwińska

Daria Borkowska

Małgorzata „Margaret” Mikulska

Renata Zalewska

Kamila Rolak

Angelika Kałużna

Annie Ostrowska

W zależności od tego, jak potoczyły się losy farmerek w programie, te na krócej bądź dłużej musiały pożegnać się ze swoimi najbliższymi, w tym ze swoimi drugimi połówkami. Jak wyglądają i co wiadomo o mężczyznach, którzy skradli serca uczestniczek z 3. edycji „Farmy"?