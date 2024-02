„Farma 3”. Tobiasz zdradza kulisy swojego udziału w programie! Kto według niego ma największe szanse na wygraną?

Jak wspominasz swoją przygodę na „Farmie”? Co Ci się najbardziej podobało, a co najmniej?

Przygoda na „Farmie” to jak do tej pory najciekawsza przygoda w moim życiu! Nie sądziłem, że wyjście poza strefę komfortu będzie dla mnie czymś tak ekscytującym, co pozwoli mi zrozumieć siebie jeszcze lepiej, dostrzec inne wartości i zdobyć kolejne umiejętności. Najbardziej na „Farmie” podobało mi się poznawanie nowych ludzi, odkrywanie ich. Z jednej strony staraliśmy się żyć dobrze i zbliżyć się do siebie. Z drugiej strony to program oparty na rywalizacji między uczestnikami. To było bardzo ciekawe doświadczenie, a całkowite odseparowanie od świata zewnętrznego jeszcze to potęgowało. Polubiłem też obrządek na „Farmie”, czyli codzienne obowiązki przy zwierzętach. Zawsze czułem wyjątkową więź ze zwierzętami. Na „Farmie” utwierdziłem się w tym, jak bardzo je lubię, szanuję i pragnę z nimi przebywać. Najmniej podobały mi się pojedynki - najbardziej stresujące, przykre i emocjonalnie ciężkie momenty na „Farmie”.