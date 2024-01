„Farma”. Rolnik Szymon Karaś to prawdziwa gwiazda programu Polsatu! Tego mogliście o nim nie wiedzieć!

Kim jest Szymon Karaś?

Szymon Karaś to rolnik, którego fani programu Polsat „Farma” dobrze znają! To dla nich ekspert, mentor, ale także - a może nawet przede wszystkim - surowy juror, dla którego przede wszystkim liczy się dobrostan zwierząt pod jego opieką. Jego zadaniem w programie jest nie tylko podpowiadanie mieszkańcom, jak mają prowadzić gospodarstwo. Wyznacza uczestnikom zadania, ocenia ich realizację i wyciąga konsekwencje za popełnione błędy. Uczestnicy muszą się liczyć z jego zdaniem!

Prywatnie Szymon Karaś jest mężem Kamili, z którą wychowuje dwójkę pociech - córkę Julię oraz syna Kacpra. Para prowadzi gospodarstwo nastawione głównie na produkcją mleka. Karasiowie uprawiają również pszenicę i żyto, a także kukurydzę na kiszonki dla krów. Nie kryje, że rolnictwo to nie tylko jego praca, ale i styl życia, a wychowywał się na wsi. Gospodarstwo, którym zarządza od ponad dekady, to obowiązek przekazywany w jego rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Rolnictwo to moja pasja. Kocham ziemię, lubię pracę przy zwierzętach - mówi Szymon Karaś.

Prawdopodobnie ta miłość powoduje, że choć każdy jego dzień jest intensywny i trwa do późna, rolnik się nie skarży. To godne podziwu mając na uwadze, że jego budzik zaczyna dzwonić o 5 rano, a jego dzień zaczyna się od wydojenia 25 krów. To nie koniec - lista obowiązków jest tak długa, że kończy wieczorem. Przyznaje jednak, że rolnictwo to wysiłek, któremu nie każdy potrafi sprostać.

