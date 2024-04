„Love Island. Wyspa miłości 9”. Dotarliśmy do byłej dziewczyny Roberta! Dosadnie podsumowała ten związek!

Robert nie jest szczery i gra pod publikę?

Robert Gruszka zaliczył mocny start w programie „Love Island. Wyspa miłości 9”. Pojawił się praktycznie pod sam koniec show, ale szybko odnalazł się w towarzystwie i znalazł sobie obiekt zainteresowania pod postacią pięknej Patrycji Piórkowskiej, która w przeszłości była miss.

28-latek, który na co dzień mieszka w Wiedniu, został przez produkcję „Love Island” przedstawiony jako artysta, który z wykształcenia jest informatykiem, ale zdecydowanie gra w niczym artystyczna dusza. Cichy, spokojny, wyważony - nic dziwnego, że widzowie „Love Island” bardzo go polubili, widząc w nim kogoś, w kim poraniona w programie przez mężczyzn Patrycja znalazłaby oparcie.

Tyle tylko, że Robert... nie do końca jest aż taki spokojny. Szybko okazało się, że Polak z austriackim paszportem jeszcze niedawno brał udział w niemalże bliźniaczym randkowym show, co „Love Island”! Robert dotarł do finału austriacko-szwajcarskiego show „Match in Paradise”. Finałowe epizody show emitowane były w marcu tego roku!