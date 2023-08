Co dziś robi Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec? Najpiękniejsza Polka zdradziła, na czym chce się skupić

W napiętym grafiku królowej piękności znalazło się miejsce na klimatyczną sesję. Ewa zaprezentowała się w dwóch pastelowych sukienkach podkreślających jej sylwetkę. Patrząc na kadry nie mamy najmniejszych wątpliwości, że przed obiektywem czuje się komfortowo.

Nagle z osoby prywatnej stałam się osobą publiczną. Chlebem powszednim staje się udzielanie wywiadów, spotkania z różnymi osobistościami, wyjazdy, sesje zdjęciowe, eventy. Miss to również dobry głos społeczeństwa i możliwość poruszenia ważnych tematów w szerszym gronie. Teraz znalezienie partnerów do nowych projektów, którzy chcą zrobić coś dobrego jest łatwiejsze, warto to wykorzystać i działać! - przyznała Ewa, która jest dyplomowaną pielęgniarką.