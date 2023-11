Co za nogi! Piękna Adrianna Izydorczyk skradła cały show na premierze filmu „Uśmiech losu”!

Kim jest Adrianna Izydorczyk?

Nie wiecie jeszcze, kim jest Adrianna Izydorczyk? Spokojnie, czujemy, że już niedługo się to zmieni! Urodzona w 1993 roku aktorka do tej pory zachwycała na teatralnych deskach, m.in. w spektaklu „Wk****one kobiety w leju po Polsce” w reżyserii Przemysława Wojcieszka, jak i w telewizji, gdzie podbiła serca widzów za sprawą niedocenionego serialu „Akademik”. Następnie aktorkę mogliśmy zobaczyć w mniejszych rolach w takich produkcjach, jak m.in. „Warszawianka”, „Życie w błocie się złoci”, „Pokolenie Ikea”, „Sługa narodu”, „Krejzi patrol” czy „Informacja zwrotna”.

Premiera „Uśmiechu losu”

O czym jest „Uśmiech losu”?

Andrzej (Mateusz Kościukiewicz), fotografik ze Śląska, przybywa na małą grecką wyspę, aby objąć spadek po stryju. Na miejscu okazuje się, że ten zapisał mu w testamencie kamienny szałas oraz położone w cieniu wulkanu pole. Rozczarowany spadkiem Andrzej postanawia jak najszybciej sprzedać odziedziczoną własność i wrócić do kraju. Wcześniej jednak musi odpracować dług, który jego stryj zaciągnął u greckiego sąsiada. Plan i decyzje, które dotychczas wydawały się oczywiste, komplikują się, kiedy Andrzej poznaje Lenę (Ifigeneia Tzola). Piękna Greczynka kompletnie zawróci chłopakowi w głowie, a to, co wydarzy się wkrótce, zmieni jego spojrzenie na świat i zmusi do zadania pytania – co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze?