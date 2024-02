Dawno niewidziany Piotr Garlicki bryluje na teatralnej premierze! 78-latek jest w doskonałej formie! Redakcja Telemagazyn

Piotr Garlicki to jeden z aktorów, których przedstawiać nie trzeba. Widzowie do dzisiaj uwielbiają go za rolę doktora Stefana Trettera w serialu „Na dobre i na złe” i ubolewają, że pojawia się w produkcji już jedynie gościnnie. Teraz dawno niewidziany aktor pojawił się na premierze spektaklu „Geniusz”. Zobaczcie, jak prezentuje się 78-latek!