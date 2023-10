„Detektywi” odcinek 14. Śledczy badają przypadek kobiety oskarżonej o zdradę. Sprawa ma drugie dno! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 14. odcinku „Detektywów”?

Po wieczorze spędzonym w klubie pięćdziesięcioletnia Kinga budzi się w łóżku z obcym mężczyzną. Jej mąż oskarża ją o zdradę. Kinga twierdzi, że wypiła tylko jednego drinka, ale niczego nie pamięta z imprezy. Zgłasza się do detektywów, by pomogli jej ustalić, co się wydarzyło. Śledczy proszą klientkę o zrobienie badań na obecność pigułki gwałtu. Sprawdzają też klub, gdzie kobieta spędziła poprzedni wieczór.

„Detektywi" - o czym jest serial?

Prawdziwe historie, wykorzystane w scenariuszach ponad tysiąca odcinków serialu oraz występujący w nich prawdziwi policjanci stoją za sukcesem "Detektywów". Teraz kultowa para funkcjonariuszy - Anna Potaczek i Maciej Dębosz - łączy siły, by w swoim biurze detektywistycznym rozwiązywać nowe sprawy kryminalne. Nowa odsłona serialu to opowieść o detektywach i ich metodach pracy, ale również – a może przede wszystkim – opowieść o życiu, o problemach, które mogą przytrafić się każdemu. Widzowie zobaczą poruszające i ciekawe historie, w których mogą przejrzeć się jak w lustrze. Wiele odcinków będzie odnosić się do aktualnych i ważnych wydarzeń, znanych z pierwszych stron gazet czy programów interwencyjnych, a także do wstrząsających spraw, którymi żyje cała Polska.