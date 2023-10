Dorota Segda straciła męża. Stanisław Radwan był od niej starszy o 27 lat

Kim był Stanisław Radwan?

Małżeństwo Doroty Segdy i Stanisława Radwana

Związek Stanisława Radwana i Doroty Segdy był szeroko komentowany. Nic dziwnego, bowiem zakochanych dzieliło aż 27 lat! Poznali się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, gdy on był wykładowcą, a ona studentką. W dodatku oboje byli już w związkach małżeńskich; on z aktorką Mają Zającówną, ona z Janem Korwinem Kochanowskim. Chociaż bronili się przed tym uczuciem, zakochali się w sobie. Przyczynił się do tego wspólny wyjazd do Japonii.