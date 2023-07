Druga rocznica ślubu Sylwii Peretti. „Królowa życia” miała ślub jak z bajki! To syn Patryk poprowadził ją do ołtarza Krzysztof Połaski

Sylwia Peretti to jedna z największych gwiazd w historii programu „Królowe życia”. Chociaż celebrytka dołączyła do programu w 9. sezonie i nie została w nim na długo, to widzowie momentalnie ją pokochali! 30 lipca 2021 roku celebrytka stanęła na ślubnym kobiercu. To było wesele jak z bajki! Przypominamy zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia! Zobaczcie.