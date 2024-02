„Emanet” odcinek 207. Yaman przypiera Seher do muru. Szybko tego pożałuje! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 207. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Yaman jest bardzo poruszony treścią rozmowy Seher i Nadire, którą przypadkiem usłyszał. Świadomość, że Seher może darzyć go uczuciem, wzbudza w nim jeszcze większe pragnienie poznania prawdy. Przypiera ją do muru! Szybko jednak tego pożałuje... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 207. odcinku serialu „Emanet”.