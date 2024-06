„Emanet” odcinek 294. Dramat goni dramat! Zuhal zaryzykuje życiem dla Yusufa, a komisarz Ali dla Duygu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

W szpitalu Yaman przerywa rozmowę Seher z Ziyą, w obawie, że jego brat przyzna się do zabicia Kevser. Seher jednak interpretuje to całkiem odwrotnie. Ali pakuje swoje rzeczy i jest gotów odejść, gdy dowiaduje się, że śledztwo w jego sprawie zostało umorzone. Wszyscy, oprócz Duygu, nie posiadają się z radości. Zuhal szuka sposobu, żeby zaskarbić sobie względy Yamana. Postanawia dotrzeć do niego przez Ziyę. Pod szpitalem zauważa Seher i Yusufa. Po burzliwej rozmowie z Yamanem, Seher trudno zebrać myśli, na chwilę puszcza rękę Yusufa, a wtedy on wychodzi na ulicę. Zuhal w ostatniej chwili ratuje chłopca spod kół samochodu, sama doznając poważnych obrażeń. Kobieta przechodzi ciężką operację. Yusuf czuje się winny tego, co się stało. Semra, matka Duygu, ma żal do córki, że zabrała ją ze sobą do Stambułu i każe jej się tułać po hotelach, zamiast znaleźć dla nich dom. Duygu desperacko próbuje coś znaleźć, jednak zawsze coś układa się niepomyślnie. Kobieta przerywa poszukiwania, gdy dostaje cynk o spotkaniu ważnych person z gangu narkotykowego i na własną rękę rusza stawić im czoło. Na miejscu akcji sytuacja wymyka się spod kontroli i dochodzi do strzelaniny. Na szczęście dla Duygu, okazuje się, że Ali ruszył jej śladem.