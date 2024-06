„Emanet” odcinek 302. Yusuf ma ogromny żal do Seher o to, że strzeliła do jego stryja! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Lekarka informuje Yamana, że Ziya może zostać wypisany ze szpitala. Yusuf ma ogromny żal do Seher o to, że strzeliła do jego stryja. Chłopiec nie chce rozmawiać z ciocią. Seher jest zrozpaczona, że siostrzeniec się od niej odwrócił. Dopiero Yamanowi udaje się załagodzić sytuację i ukazać Seher w dobrym świetle. Seher nie jest mu jednak wdzięczna, a winą za wszystko obciąża Yamana. Zdeterminowana, by pozbyć się go z ich życia, postanawia przekazać Fratowi zdjęcia, które mogą obciążyć Yamana. Ten zaś robi wszystko, żeby prawda jak najszybciej wyszła na jaw i ich cierpienie się skończyło. Dziewczyna, która może być siostrą Duygu, wymyka się młodej policjantce. Ali jest wściekły na Duygu i wyklucza ją ze sprawy. Policjantka nie chce o tym słyszeć.