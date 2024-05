Eurowizja 2024. 2. PÓŁFINAŁ. Niebinarny szwajcarski raper dał czadu! Austriacka Cleo też! Izraelsko-rosyjska wokalistka wygwizdana!

Co wydarzyło się w 2. półfinale Eurowizji 2024?

Stało się. 2. półfinał Eurowizji 2024 przeszedł do historii. Na scenie zaprezentowali się kolejno reprezentanci takich państw, jak:

Malta,

Albania,

Grecja,

Szwajcaria,

Czechy,

Francja,

Austria,

Dania,

Armenia,

Łotwa,

Hiszpania,

San Marino,

Gruzja,

Belgia,

Estonia,

Włochy,

Izraeal,

Norwegia,

Holandia

Za jednego z faworytów do zwycięstwa w konkursie od dawna uważany był niebinarny szwajcarski raper Nemo, który na co dzień mieszka w Berlinie. Na scenie, ubrany w sukienkę, zrobił show i udowodnił, że jego „The Code” to rzeczywiście mocna propozycja. Z kolei reprezentująca Austrię Kaleen, która przez polskich fanów zostałą ochrzczona austriacką Cleo, naprawdę dała czadu! „We Will Rave” to prawdziwy hit!