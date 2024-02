Eurowizja 2024. Preselekcje. Kto zawalczy o szansę reprezentowania Polski w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji? Steczkowska i Prońko są chętne

Pełna lista kandydatów do Preselekcji do Eurowizji 2024

Eurowizja 2024: kiedy i gdzie się odbędzie

68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 7, 9 i 11 maja 2024 roku na terenie hali Malmö Arena w Malmö. Koncerty zorganizuje Europejska Unia Nadawców oraz szwedzki nadawca publiczny Sveriges Television (SVT). Będzie to siódmy konkurs, który odbędzie się w Szwecji. Telewizja SVT otrzymała prawa do organizacji 68. Konkursu Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen, reprezentantki Szwecji w finale konkursu w 2023.

Eurowizja 2024: preselekcje

2 lutego o 22:00 upłynął termin zgłoszeń do polskich preselekcji wewnętrznych, a komisja powołana przez TVP skupi się teraz na ocenie wszystkich propozycji, by wyłonić najlepszą kandydaturę do Szwecji. „Skład pięcioosobowego jury poznamy po ogłoszeniu. Jego terminu póki co oficjalnie nie znamy. Jak dotąd startem w preselekcjach pochwaliło się około stu wykonawców, wykonawczyń, duetów czy zespołów” - precyzują organizatorzy. Pełną listę opublikowano na stronie Eurowizji.