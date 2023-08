Ewa Bem mimo ogromnej tragedii nie porzuciła sceny. Tak się zmieniała „pierwsza dama polskiego jazzu”

Ewa Bem - przegląd kariery

W 2000 roku Ewa Bem świętowała 30-lecie pracy artystycznej. Wystąpiła z kompilacją swoich największych hitów na 37. KFPP w Opolu. Rok później artystka wydała album „Mówię tak, myślę nie”, za który otrzymała Fryderyka w kategorii Album roku – pop. Odebrała także statuetkę dla wokalistki roku. W latach 2000–2003 była przewodniczącą jury w programie TVN „Droga do gwiazd". W 2007 wydała album „Kakadu", za który rok później odebrała status złotej płyty. W 2015 wzięła udział w nagraniu albumu „Albo Inaczej”, na którym wykonała w jazzowej aranżacji hip-hopowy utwór zespołu Stare Miasto „Minuty”.

Tragedia Ewy Bem

Jednak 4 lata po śmierci córki Ewa Bem zaczynała odzyskiwać radość z życia , tworzyć i ponownie pojawiać się na scenie. W lipcu 2021 roku obchodziła 50-lecie pracy artystycznej podczas Ladies’ Jazz Festival w Gdyni, a miesiąc później wystąpiła w koncercie TVN24 #Nasze20Lecie w ramach Top of the Top Sopot Festival 2021. W międzyczasie wydała utwór „Wyrzeźbiłam twoją twarz w powietrzu” zapowiadający wydany pod koniec 2021 roku album koncertowy „Live”.

Elżbieta Dmoch nie pojechała "windą do nieba". Ta wspaniała wokalistka po latach wielkich sukcesów przeżyła ogromny upadek - nie miała gdzie mieszkać, ani za co jeść. Życie bez ukochanego ją…

Talent Ewy Bem można było podziwiać również podczas koncertu będącego częścią obchodów 25-lecia telewizji TVN na Top of the Top Sopot Festival 2022. Artystka zachwyciła wówczas swoim występem zgromadzoną w Operze Leśnej publiczność, która zgotowała jej owacje na stojąco. Teraz zrobiła to samo podczas rozdania tegorocznych „Fryderyków”.