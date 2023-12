„Farma”. Znamy pierwszą uczestniczkę 3. edycji programu! Kim jest Magdalena Żuchowska?

Poznajcie Magdę 🌾To typ wojowniczki. Trenuje MMA i choć nie walczy zawodowo, to do tego poziomu dąży. Posiada fioletowy pas w brazylijskim jujitsu. To typ sportowca, który sięga po główne trofeum ciężką pracą. I po to właśnie zgłosiła się do programu. Chciałaby wygrać program, bo „w końcu musi wygrać jakaś kobieta”. Otwarta i uśmiechnięta „dziewczyna z sąsiedztwa”. Łatwo nawiązuje nowe kontakty i zaraża swoją pozytywną energią. Lubi mówić to co myśli. Jest świadoma swojej wartości i nie boi się wyzwań - czytamy w wizytówce farmerki na Facebooku programu.