„Farma”. Pamiętacie Młodą z 2. edycji? Piękna farmerka dziś nie przypomina dawnej siebie!

Tak dziś wygląda Młoda z 2. edycji „Farmy”

Charyzmatyczna uczestniczka była jedną z ulubienic telewidzów i przez wielu z nich była typowana na jedną z faworytek do zwycięstwa w programie. Niestety Młoda odpadła z show tuż przed wielkim finałem. Z pewnością wielu fanów programu wciąż ma w pamięci pojedynek w ostatnim odcinku 2. edycji „Farmy”, gdzie Natalia po zaciętej walce musiała ostatecznie uznać wyższość Uli, która właśnie zamiast niej awansowała do finału.

A co dziś słychać u popularnej Młodej? Możemy się tego dowiedzieć tego dzięki jej regularnej aktywności w mediach społecznościowych. Choć jej przygoda z „Farmą” zakończyła się już prawie rok temu, a ona sama raczej nie pojawiała się już w mediach, to popularna farmerka cieszy się obecnie olbrzymią popularnością w sieci, do doskonale widać po jej instagramowym koncie, które obserwuje już blisko 150 tysięcy osób!