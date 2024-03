„Gliniarze”. Ogrom emocji w 16. sezonie! Natalia będzie mieć problem z alkoholem! [CO SIĘ WYDARZY]

Śmierć jubilera

Już w jednym z pierwszych odcinków Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz) będą musieli rozwiązać sprawę morderstwa jubilera. I chociaż pierwsze ustalenia wskazują, że motywem zbrodni była zwykła kradzież, wkrótce okaże się, że mają do czynienia z rozbudowaną siatką przestępców. Z kolei do Adama (Aleksander Mackiewicz) i Olgi (Natalia Brudniak) powróci stara sprawa kryminalna. Detektywi, staną w oko w oko z szaleńcem, który będzie inspirował i nakłaniał do przemocy młodych ludzi w imię zwycięstwa w grze. Czy tym razem uda się detektywom rozwiązać zagadkę do końca?

Natalia i kłopoty z alkoholem!

Towarzysząc tytułowym bohaterom w pracy na komendzie, widzowie będą również mogli śledzić życie prywatne detektywów, które także w ich przypadku miewa zarówno słodki, jak i gorzki smak. W życiu Krystiana (Tomasz Skrzypniak) pojawi się przyrodni brat. Chociaż sprawia on wrażenie poukładanego i sympatycznego chłopaka z dobrą pracą i narzeczoną, to szybko okaże się to tyko gra pozorów. Kłopoty nie ominą również Natalii (Ewelina Ruckgaber), która po odzyskaniu adoptowanego syna, będzie mieć problem z alkoholem. Wszystko zacznie się z pozoru niewinnie – od jednego drinka przed snem dla rozładowania stresu. Jednak z czasem funkcjonariuszka zacznie sięgać po więcej alkoholu, ukrywając to przed rodziną. Z pomocą będę chciały przyjść przyjaciółki Natalii, ale jej problemy zostaną również odkryte przez szefostwo. Co z tego wyniknie? Adam (Aleksander Mackiewicz) postanawia znaleźć dla siebie zdrową odskocznię i ponownie mocno angażuje się w prowadzenie klubu judo, w którym osobiście prowadzi treningi dla trudnej młodzieży.