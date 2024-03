Aleks Mackiewicz ma przepiękną narzeczoną! Gwiazdor „Gliniarzy” podbije parkiet „Tańca z gwiazdami”?

Kim jest Aleks Mackiewicz?

Aleks Mackiewicz ma 42 lata i jest niezawodowym aktorem, co jednak nie przeszkodziło mu to w podbiciu świata telewizji, filmu, a nawet teatru! Mackiewicz ukończył szkołę gospodarczą, po której szybko się usamodzielnił. Grał w Teatrze Polskim w Szczecinie, skąd pochodzi. Jednak w 2007 wyjechał do Irlandii na pięć lat, gdzie prowadził restauracje. Oprócz tego chodził na staż do teatru, gdzie poznał aktorów ze światowej czołówki, jak chociażby Colina Farrella czy Liama Neesona. Tam też spotkał człowieka zaangażowanego w różne produkcje związane z BBC, który często przychodził do jego knajpy. Zakumplował się z nim, co później zaowocowało... drobną rolą w „Peaky Blinders”!