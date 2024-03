„Gliniarze”. Aleks Mackiewicz ma prześliczną córkę! 15-letnia Alexis skradła show w „Tańcu z gwiazdami”!

Aleks Mackiewicz podbija parkiet 14. edycji „Tańca z gwiazdami”

Pierwszy odcinek tanecznego show był dla gwiazdora „Gliniarzy” niezwykle obiecujący. Aktor i jego taneczna partnerka zachwycili walcem wiedeńskim zatańczonym w rytm przeboju Eda Sheerana zdobywając aż 32 pkt, co było najlepszym wynikiem z premierowym odcinku show.

Aleks Mackiewicz to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom Polsatu. 42-letni aktor zdobył ogromną popularność dzięki roli aspiranta sztabowego Adama Bogusza z serialu „Gliniarze” . Teraz widzowie mają okazję oglądać go również w 14. edycji programu „Taniec z gwiazdami” , gdzie występuje w parze wraz z tancerką Izabelą Skierską.

15-letnia córka Aleksa Mackiewicza skradła show w „Tańcu z gwiazdami”!

Nie każdy mógł sobie zdawać sprawę z tego, że Aleks Mackiewicz to nie tylko popularny aktor, ale także dumny ojciec dwójki swoich pociech: córki Alexis i syna Bruna. Co ciekawe, miał on razem z córką okazję zagrać w jednym z odcinków „Gliniarzy”, a teraz pokazał się z nią wspólnie w „Tańcu z gwiazdami”! 15-letnia Alexis zrobiła prawdziwą furorę gdy po zakończeniu odcinka nie kryjąc dumy i wzruszenia, wtuliła się w swojego tatę.