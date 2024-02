Grammy 2024. Lista zwycięzców, czyli kto otrzymał statuetkę? Poznaj wyniki! Taylor Swift, Miley Cyrus i Billie Eilish - to była ich noc!

Miniony wieczór był szczególnie wyjątkowy dla Taylor Swift, która po raz czwarty odebrała statuetkę w kategorii album roku. Tym samym, dołączyła ona do grona takich legend, jak Stevie Wonder czy Frank Sinatra. Nie obyło się także bez kontrowersji - jak ujawnił w serwisie X Chris Gardner z The Hollywood Reporter, doszło do... aresztowania Killer Mike, zwycięzcy w 3. kategoriach (najlepsze nagranie - rap, najlepszy występ - rap i najlepszy album - rap).

Lista zwycięzców Grammy 2024:

Nagranie Roku: „Flowers” Miley Cyrus

Piosenka Roku: „What Was I Made For?” [From the Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish O'Connell, Finneas O'Connell

Najlepszy Nowy Artysta: Victoria Monét

Najlepszy Występ Solowy Pop: „Flowers” - Miley Cyrus

Najlepszy Występ Pop - Duet/Grupa: „Ghost in the Machine” - SZA i Phoebe Bridgers

Najlepszy Album - Pop: „Midnights” - Taylor Swift

Najlepsze Nagranie - Dance/Muzyka Elektroniczna: „Rumble” - Skrillex, fred again.. & Flowdan

Najlepsze Nagranie - Pop/Dance: „Padam, Padam” Kylie Minogue

Najlepsze Nagranie R&B - SZA - Snooze