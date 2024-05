Gwiazda „Rolnik szuka żony” doprowadzona do łez! Wszystko przez niepełnosprawną fankę

Elżbieta Czabator z „Rolnik szuka żony” doprowadzona do łez!

Elżbieta Czabator z 8. edycji „Rolnik szuka żony” trafiła do programu po nieudanym małżeństwie i niestety wybrała kolejnego nieodpowiedniego osobnika - Marka, który oszukiwał ją i wpędzał w kompleksy (o jej względy starał się także Stanisław i Ryszard). Po finałowym odcinku 8 serii Rolnika zdemaskowany Marek przepadł jak meteor a Ela przeszła ogromna metamorfozę. Pomogła jej sprzedaż domu, który sąsiadował z posiadłością jej byłego męża i przeprowadzka do nowego mieszkania w bloku. Dopiero wtedy odetchnęła, poczuła się wolna i postanowiła dalej spełniać marzenia oraz dane sobie i innym obietnice. Jedną z nich właśnie spełniła a do tego polały się łzy…