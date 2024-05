Ilona Tryba z „Rolnik szuka żony 7” pokazała ukochanego! Ciasteczko! Redakcja Telemagazyn

„Rolnik szuka żony” to program, który podbił polską telewizję. Audycja, wraz z każdą kolejną edycją, zdobywała coraz większą popularność, a obecnie trwa nabór do 11. edycji randkowego show TVP. Dzisiaj pamięcią jednak wrócimy do 7. sezonu „Rolnik szuka żony”, bowiem jedna z najpiękniejszych kandydatek z programu - Ilona Tryba właśnie... pochwaliła się swoim ukochanym! Co za ciasteczko!