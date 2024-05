Michał Tyszka i Adrianna z „Rolnik szuka żony 9” podzielili się radosnymi nowinami! Ich rodzina się powiększyła!

Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek to para, której miłość narodziła się na planie 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”. List dziewczyny był pierwszym, który Michał wziął do ręki i przy którym podjął decyzję, że cokolwiek w nim nie będzie, jego autorka przejdzie do kolejnego etapu. I tak też się stało! Uczucie, jakie połączyło młodych uczestników show od początku było wyjątkowo silne. Jeszcze przed wielkim finałem programu zakochani zaręczyli się, o czym z dumą poinformowali widzów podczas finałowego odcinka. Sakramentalne tak powiedzieli sobie 16 lipca 2023 roku.