„Rolnik szuka żony 9”. Pierwszy weselny taniec Michała i Adrianny. Rolnik i jego piękna żona zawładnęli parkietem!

Ślub Adrianny i Michała z „Rolnik szuka żony 9”

16 lipca 2023 roku odbył się ślub, który fani programu „Rolnik szuka żony” zapamiętają na długo. To właśnie tego dnia sakramentalne TAK postanowili przyrzec sobie Michał Tyszka oraz Adrianna Jasiaczek, których widzowie poznali w 9. edycji show TVP. Michał i Adrianna byli sobie pisani; list Adrianny Michał chwycił jako pierwszy i nie czytając go postanowił, że osoba, która go napisała, na pewno przejdzie do kolejnego etapu. I tak też się stało, lecz gdy Michał i Adrianna zobaczyli się po raz pierwszy, to od razu między nimi zaiskrzyło! Fani programu nie mają wątpliwości, że ta dwójka jest sobie przeznaczona.