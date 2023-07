„Rolnik szuka żony 9”. Historia ich miłości wzrusza! Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek mieli ślub jak z bajki! Zobaczcie zdjęcia

Michał i Adrianna zakochali się w sobie w „Rolnik szuka żony”

Powiedzieć, że historia ich miłości to materiał na film, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Ilość nieprawdopodobieństw, jakie wydarzyły się po drodze, jest wręcz zadziwiająca, ale jednocześnie to najlepszy dowód na to, że życie pisze najlepsze scenariusze. Michał Tyszka to młody rolnik, który w 2022 roku zgłosił się do programu „Rolnik szuka żony 9”, aby znaleźć kobietę swojego życia. Co ciekawe, Michał postanowił, że zaufa temu, co przygotował mu los... I opłaciło się!

Listy Adrianny był pierwszym, jaki do ręki wziął Michał. I od razu postanowił, że przeczyta go na samym końcu i bez względu na to, jaka będzie tam treść oraz zdjęcie, to kandydatka, która napisała ten list przejdzie do następnego etapu. Tak też się stało i gdy Michał oraz Adrianna zobaczyli się po raz pierwszy, to zaiskrzyło momentalnie! Od początku czuli siebie, swój sposób bycia czy poczucie humoru. Jednak Michał nie chciał faworyzować żadnej z dziewczyn i właściwie do końca był powściągliwy w swoich ruchach na gospodarstwie, chociaż widzowie doskonale wiedzieli, co się święci. Co prawda rodzice młodego rolnika początkowo woleli, aby ten wybrał pracowitą Martę, jednak serce nie sługa i Michał postanowił, że wybranką jego serca będzie piękna i młoda studentka, Adrianna. Związek rozwinął się do tego stopnia, że dzisiaj Michał i Adrianna są małżeństwem! Gratulujemy!