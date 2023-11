Gwiazda „Rolnik szuka żony” w ciąży! Kandydatka rolnika dopiero co wzięła ślub, a tu takie wieści!

Agata z „Rolnik szuka żony” spodziewa się kolejnego dziecka!

Agata pojawiła się w 6. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Swój list napisała do Adriana Berkowicza. Chociaż zdaniem widzów, Agata i Adrian bardzo do siebie pasowali, to mężczyzna finalnie wybrał Ilonę Kurzeję. Ten związek rozpadł się po jakimś czasie.

Na szczęście Agata się nie poddała i szczęście uśmiechnęło się do niej po programie. Kobieta znalazła mężczyznę swojego życia i para doczekała się w ubiegłym roku córki - Róży.