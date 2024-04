Gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” kompletnie odmieniony! Nowy wygląd pomoże mu w podrywie?

Bzik z „Chłopaków do wzięcia” kompletnie odmieniony!

Ci, którzy oglądają program „Chłopaki do wzięcia” z pewnością zdążyli już dobrze poznać Rafała, nazywanego również Bzikiem. Mężczyzna pojawia się w produkcji Polsat Play już ładnych kilku lat w nadziei, że uda mu się w końcu znaleźć tą jedyną. Niestety w trakcie swojego udziału w programie, nie udało mu się nawiązać żadnej poważniejszej znajomości z jakąkolwiek kobietą. Mimo to Bzik się nie poddaje i regularnie pojawia się w kolejnych odcinkach „Chłopaków do wzięcia”, demonstrując to coraz kolejne zainteresowania takie jak zamiłowanie do starej kinematografii, zbieranie resoraków, trenowanie sztuk walki czy przejażdżki na motorowerze wokół osiedla.