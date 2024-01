Gwiazdor disco polo nie żyje! Mariusz Borek z zespołu Skalar miał 50 lat

Śmierć Mariusza Borka

Kim był Mariusz Borek?

Mariusz Borek, razem z Ireneuszem Perkowskim, założył w 1991 roku w Brańsku zespół Skalar. Swoją pierwszą kasetę pt. „Powiedz mi” wydali pod koniec 1998 roku i od razu zdobyli dużą popularność. Teledysk do tytułowego numeru nakręcono w Nowym Jorku! Jednak już w 1999 roku formacja... zawiesiła swoją działalność, a Ireneusz Perkowski przeprowadził się do USA, gdzie założył zespół Skalar US.