Historia miłości Jana Wieczorkowskiego i Urszuli Karczmarczyk-Wieczorkowskiej. Nikt nie wróżył im sukcesu! „Nam miłość się przytrafiła”

Poznaliśmy się na imprezie, w końcu obydwoje zawsze lubiliśmy dobrą zabawę. Chociaż ja byłem wtedy już na takim etapie, że zamiast imprezować do białego rana, wolałem spędzać czas u przyjaciół na grillu albo przy dobrym filmie. Tego wieczoru dałem namówić się kolegom na wspólne wyjście. W tłumie gości wypatrzyłem Ulę. Uśmiechnąłem się, ale ona… nie odwzajemniła uśmiechu. Pomyślałem sobie: „Uuuuu… co to za miasto, co to za kobiety?” - wyznał na łamach wspomnianego magazynu.