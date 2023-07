Ile zarabiają aktorzy „M jak miłość”? Te kwoty przyprawiają o zawrót głowy!

Tyle zarabiają aktorzy „M jak miłość”

Wydaje się jednak, że gwiazdy „M jak miłość” nie zamierzają szybko pożegnać się z serialem. W końcu co miesiąc na ich konta wpływa spora suma pieniędzy. Jak donosi „Super Express” najbardziej popularni aktorzy „M jak miłość” mogą liczyć na kilka tysięcy złotych za odcinek. W przypadku Katarzyny Cichopek, która wciela się w postać Kingi, jest to ponoć około sześciu tysięcy złotych za jeden dzień pracy na planie „M jak miłość”. Natomiast jeśli chodzi o Annę Muchę, czyli serialową Magdę, to kwota ośmiu tysięcy złotych. Na podobne wynagrodzenie mogą liczyć bracia Mroczek.

Kacper Kuszewski zarabiał najmniej w „M jak miłość”?

Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty — wyznał Kacper Kuszewski w podcaście „Wykolejeni”.

Może między innymi to go skłoniło do zakończenia swojej przygody z „M jak miłość”?