Ilona Krawczyńska ma ciało jak marzenie! Prowadząca „Farmy” kusi na potęgę w samej bieliźnie!

Ilona Krawczyńska ma ciało jak marzenie!

Ilona Krawczyńska to postać, którą z pewnością kojarzy większość telewidzów oraz wszyscy ci, którzy interesują się światem polskiego show-biznesu. Urodzona w 1991 roku modelka i prezenterka telewizyjna od kilku lat jest jedną z najjaśniejszych gwiazd telewizji Polsat. Widzowie pokochali ją jako współprowadzącą programu „Farma”, gdzie poprowadziła już trzy edycje i wszystko wskazuje na to, że będzie można ją zobaczyć w duecie z Marceliną Zawadzką również w czwartej odsłonie show. O Ilonie Krawczyńskiej było niezwykle głośno również na jesieni 2022 roku, kiedy to wygrała 13. edycję „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.