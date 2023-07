Jak dziś wygląda Monika Sewioło? Najseksowniejsza uczestniczka 1. edycji „Big Brothera” zmieniła się nie do poznania!

Emisja pierwszej edycji kontrowersyjnego na całym świecie „Big Brothera” rozpoczęła się na antene TVN w 2001 roku. Był to drugi - po „Agencie” - reality show w historii polskiej telewizji i bił rekordy popularności. Pierwszą edycję prowadzili Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miecugow. W każdy niedzielny wieczór miliony widzów zastanawiało się, kogo tym razem wielki brat wezwie do pokoju zwierzeń. Do historii przeszło powiedzenie „_Gulczas, a jak myślisz?_”, a finał programu i zwycięstwo Janusza Dzięcioła z zapartym tchem śledziło ponad 9 milionów widzów.